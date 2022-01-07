شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات خلال 3 أيام.. كورونا يضرب نجوم الفن والإعلام (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فيروس كورونا، عدد من المشاهير خلال 72 ساعة الماضية، إذ كشف الإعلامى عمرو أديب عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدى، مشيرًا إلى أن الأعراض التى أصابتهما بسيطة وخفيفة، طالبًا من متابعيه وجمهوره الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.

وكتب أديب، عبر حسابه على تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".



كورونا يضرب نجوم الفن والإعلام

كما أعلنت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كشفت خلال منشور السيناريست تامر حبيب على "انستجرام" الذى أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، عن إصابتها بتعليق "أنا أيضا".

وأعلن السيناريست تامر حبيب، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، الخميس، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس، معربا عن رضاه التام بقضاء الله وقدره، وكتب حبيب، عبر حسابه على انستجرام: "إيجابى كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".

وفى قائمة المشاهير أيضًا، إعلان المطرب محمد كيلانى، والسيناريست أيمن سلامة، إصابتهما بكورونا، خلال اليومين الماضيين.

وأصيبت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى، بفيروس كورونا، حيث كتبت هنا الزاهد، يوم الاثنين الماضى، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".