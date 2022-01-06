شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات والسيارات المتهالكة بمحيط الكنائس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع كافة الإشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى إطار ذلك، نسقت منال محمود سكرتير حى المعادى والقائم بأعمال رئيس الحى، مع الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى بمحيط الكنائس بحى المعادي للتأكد من اعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات والأعمدة الحديدية والحواجز الأسمنتية بشارع 9 وشارع 105 وشارع 233 وشارع 198 وشارع 199 وشارع 213 وشارع 200 إلى جانب حملة نظافة وغسل أرصفة لكافة ميادين حي المعادى، ومنها ميدان دجلة وفيكتوريا وجراند مول والنهضة وبورسعيد وفونتانا.

وفى نفس السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بتكثيف أعمال النظافة ورفع محيط الكنائس ومراجعة أعمال الانارة وعمل الصيانة اللازمة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد كما قام حى البساتين بالتصدى للاشغالات التى تعوق سير الطريق وتم عمل حملة لرفع وإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية من شارع محمد أبو زيد بمنطقة عزبة الورد وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.