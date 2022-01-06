شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غدا الجمعة وبعد غد، السبت.