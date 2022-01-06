شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تفرض 210 ملايين يورو غرامة على جوجل وفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت هيئة مراقبة خصوصية البيانات في فرنسا غرامة على جوجل وفيس بوك بمبلغ إجمالي قدره 210 مليون يورو بما يعادل 176 مليون جنيه إسترليني لإعاقة قدرة المستخدمين على منع الشركات من تتبع نشاطهم على الإنترنت.

وفقا لصحيفة الجارديان، قالت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) يوم الخميس إنها غرمت جوجل مبلغًا قدره 150 مليون يورو لأنه جعل من الصعب على مستخدمي الإنترنت رفض ملفات تعريف الارتباط وغرمت فيس بوك 60 مليون يورو لنفس السبب.

تعد الموافقة المسبقة لمستخدمي الإنترنت على استخدام ملفات تعريف الارتباط ركيزة أساسية لتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي ، وأولوية قصوى للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات.

قالت كارين كيفر ، رئيسة حماية البيانات والعقوبات في CNIL: "عندما تقبل ملفات تعريف الارتباط ، يتم ذلك بنقرة واحدة فقط". "يجب أن يكون رفض ملفات تعريف الارتباط بنفس سهولة قبولها".

وقالت الوكالة إن مواقع فيس بوك وجوجل ويوتيوب فرنسا لم تسمح برفض ملفات تعريف الارتباط بسهولة، وقالت إن الشركات أمامها ثلاثة أشهر للامتثال لطلباتها ، بما في ذلك تسهيل الأمر على المستخدمين الفرنسيين لرفض ملفات تعريف الارتباط ، أو مواجهة مدفوعات غرامات إضافية قدرها 100 ألف يورو عن كل يوم تأخير.

قال متحدث باسم جوجل: "يثق الناس بنا لاحترام حقهم في الخصوصية والحفاظ على سلامتهم نحن نتفهم مسؤوليتنا في حماية تلك الثقة ونلتزم بإجراء المزيد من التغييرات والعمل النشط مع CNIL في ضوء هذا القرار ".

وقال المتحدث باسم الشركة الأم "ميتا" التابعة لفيس بوك: "نحن نراجع قرار السلطة ونظل ملتزمين بالعمل مع السلطات ذات الصلة. توفر عناصر التحكم في الموافقة على ملفات تعريف الارتباط للأشخاص تحكمًا أكبر في بياناتهم ، بما في ذلك قائمة إعدادات جديدة"

في عام 2020 ، عززت CNIL حقوق الموافقة على متتبعات الإعلانات ، قائلة إن المواقع العاملة في فرنسا يجب أن تحتفظ بسجل لرفض مستخدمي الإنترنت قبول ملفات تعريف الارتباط لمدة ستة أشهر على الأقل.

وقالت أيضًا إنه يجب أن يكون مستخدمو الإنترنت قادرين على إعادة النظر بسهولة في أي اتفاق مبدئي يتعلق بملفات تعريف الارتباط عبر رابط ويب أو رمز يجب أن يكون مرئيًا في جميع صفحات موقع الويب.