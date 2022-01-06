شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: تسلمت النقابة فى 2018 "تترنح" بعجز 222 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة الحالى تسلم النقابة فى 2018 وهى "تترنح" وتعانى من عجز بصندوق المعاشات وصل إلى 222 مليون جنيه، رغم أن نقابة المهندسين من أعظم نقابات مصر وأعضائها أكثر من 800 ألف مهندس، مشيرا إلى أن المجلس بدأ عمله بتصحيح المسار فى العديد من الملفات.

وأضاف ضاحى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بنقابة المهندسين، أن صندوق المعاشات هو الكيان المالى الخاص بالنقابة الذى يتم فيه تحصيل كل الايرادات، ووجدنا أن هناك عجز 222 مليون جنيه، الأمر الذى يؤدى إلى ضرر بالغ لأصحاب المعاشات وخلل فى الصرف، لذا عملنا على علاج هذا العجز ونجحنا فى أول عام إلى تغطيته وتحقيق فائض، واستمر المجلس فى تحقيق فائض بشكل ستمر كل عام حتى بلغ فى عام 2020 حجم الفائض 620 مليون جنيه، قائلا: يعنى ذلك أن النقابة خرجت من العجز إلى فائض يقدم خدمات متميزة على جميع المستويات.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن الجمعية العمومية فى 25 نوفمبر الماضى، شهدت محاولات من قبل بعض المهندسين جاءوا ليفسدوا انعقادها وكان الغرض من ذلك انتخابى، رغم أنه لأول مرة عدد الحضور يتجاوز الـ2000 عضو، فضلا عن حضور شاهد وهو ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أشاد بما تم تحقيقه فى النقابة خلال الأربعة سنوات للمجلس الحالى.