شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: إجراء 17 عملية قسطرة قلبية فى 24 ساعة بمستشفى واحد بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبى بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى فى القيام بإجراء 17 عملية قسطرة قلبية، منها 10 حالات قسطرة لعلاج (انسداد مزمن بالشرايين التاجية) باستخدام أحدث التقنيات العلاجية CTO، إضافة إلى أنه لأول مرة بالمستشفى تم استخدام تقنية Distal radial approach snuff box عند القيام بقسطرة الانسداد التام المزمن وذلك عن طريق إدخال القسطرة من خلال الشريان الكعبرى بكف اليد بدلًا من إدخالها عن طريق الفخذ.

ولفتت، إلى أنه رغم تجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات المائة ألف جنيه للعملية الواحدة، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة قيمتها 300 جنيه للعملية الواحدة كنسبة مساهمة في العملية يسددها المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، تلك المظلة التأمينية التي تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات الهيئة في محافظة الأقصر أولى محافظات الصعيد بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن مستشفى طيبة التخصصي تقدم خدمات طبية وعلاجية بأكثر من 20 تخصصًا طبيًا للمنتفعين وكافة المتعاملين بالمحافظة، كما استحدثت العديد من الخدمات الطبية والتي لأول مرة يتم إجراؤها داخل نطاق محافظة الأقصر باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

أهمها جراحات القلب المفتوح والقساطر القلبية بتقنيات CTO , IVUS، عمليات الشرايين والأوعية الدموية بتقنيات CERAB , EVAR، إضافة إلى القسطرة الطرفية التداخلية وتوسيع الشرايين الطرفية بالبالون مع تركيب الدعامات، وعلاج إصابات الملاعب ومناظير العظام، وجراحات المفاصل الصناعية، ومناظير الجهاز الهضمي، والأشعة التداخلية، وجراحات الوجه والفكين والتجميل.

وتابع: أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى طيبة التخصصى، 154 سريا داخليا، 6 غرف عمليات، 8 أسرة تحضير، 10 أسرة إفاقة، 27 أسرة رعاية، 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوى، 22 أجهزة تنفس صناعي، وتضم عدد من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية.