شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شارع صبحى المحامى بالعمرانية والمدرسة الثانوى بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية أعمال رصف لشارع صبحى المحامى، حيث انتهت من فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بالشارع تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار أعمال تطوير المحاور الرئيسية والفرعية وتنفيذا للخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بوضع طبقه الرصف السطحية بشارع المدرسة بالثانوي وجاري استكمال الأعمال بمتابعه محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر.

وفى السياق تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدداً من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات حي العجوزة في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتوسعة لعدداً من الشوارع والتي شملت تنفيذ وضع الطبقة السطحية بشارعي عدن و البصرة و ذلك ضمن أعمال خطة الرصف للعام الحالى لما لتلك الشوارع من أهمية لتهالك طبقه الطريق.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات رفع كفاءة وإعادة الشئ لأصلة لعددآ من الشوارع بقطاع أرض اللواء بتركيب بلاط أنترلوك حيث شملت شوارع فوزى عبد الحليم ومحمد أحمد عمر وسيد عطوة من الصفطاوى حتى يمين المحور و شارع المزرعة من الطريق الابيض حتى شمال المحور.