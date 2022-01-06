شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية لتوعية العاملين بآليات قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، النسخة الثانية من المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تحت شعار " لا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك.. المخدرات مش بتأذيك لوحدك وبتسحبك لطريق مسدود .. أنت أقوى من المخدرات".

ويظهر فى الحملة موظف بإحدى المؤسسات الخدمية وأمامة العديد من المواطنين ورغم انتظارهم لفترة طويلة لإنهاء مصالحهم لكن دون جدوى من الموظف لعدم إداركه بمن حوله ،حيث تلقى الحملة الضوء على الأضرار والخسائر التي يتكبدها معاطى المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان ، كما تهدف الحملة توعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول آليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذى بدأ تطبيقه ،والتأكيد بأن من يتقدم للعلاج طواعية من تلقاء نفسه من خلال الخط الساخن " 16023" لصندوق مكافحة الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون ويتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم فصله .

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية ، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عملة سيتم فصله.