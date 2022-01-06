شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يُعلن ترشحه لدورة نقابية ثانية فى انتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، عن نيته للترشح فى الانتخابات المقبلة على مقعد النقيب العام للمهندسين لدورة نقابية أخرى، فى الانتخابات المقرر فتح باب الترشح بها منتصف يناير الجارى، وذلك احتراما منه وتقديرا لرغبة الكثير من المهندسين وقيادات هندسية كبيرة، لاستكمال ما بدأته النقابة من خطوات فى كافة ملفاتها النقابية والمهنية.

فيما أكد ضاحى، أن نقابة المهندسين ليس لها ولاية على التعليم الهندسى وفقا لقانون إنشائها والمعمول به حتى الآن، لكنها بأعضاء مجلسها وممثليها فى المجلس الأعلى للجامعات وقطاع التعليم الهندسى، تمكنت من فتح الملف واتخاذ خطوات حقيقية فيه.

وأوضح ضاحى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بنقابة المهندسين، أن النقابة من خلال لجنة التعليم الهندسى رصدت مشاكل التعليم الهندسى، والمؤسسات التعليمية التى لم ترق للمستوى التعليمى المطلوب، وأعداد الفائض من الخريجين، ثم تم عقد عدة اجتماعات واسفرت عن: ايقاف إصدار تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة فى البداية كانت لمدة 5 سنوات، ثم تم فتح القرار، وتم وضع حد أدنى للقبول فى الجامعات الحكومية والمعاهد والكليات الخاصة لا يزيد عن 10%، طالبنا بإجراء اختبارات قدرات لخريجى الثانوية العامة، لإلحاق المؤهلين لدراسة التعليم الهندسى.

وأشار نقيب المهندسين إلى أنه نتيجة لجهود المجلس الحالى انخفض أعداد قبول الطلاب هذا العام بحوالى 7 آلاف طالب فى التعليم الهندسى، وأضاف: أن نقابة المهندسين أعدت مسودة لتعديلات قانون النقابة، والحكومة كافة وزاراتها راجعت المسودة وتم إعداد ملاحظات لكل وزارة، وتم إعداده بوزارة العدل، ووصل إلى مجلس النواب الذى حوله بدوره إلى لجنة الإسكان وتم الموافقة عليه، ثم جاءت أزمة كورونا فكان هناك أولوية لمشكلاتها، وعند تشكيل مجلس الشيوخ، تم مناقشته، وفى مجلس الشيوخ تقدم أحد الأعضاء بإعادة مداولة مادتين، ثم تم وقف هذا القانون، وتم إعادته لمجلس النواب للمراجعة النهائية، ولم يعد أمامه إلا جلسة عامة فى مجلس النواب.