الداخلية تكشف تفاصيل تعرض سيدة للتحرش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت، تداول صور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ونشر صورته مصحوبة بمضمون الواقعة.

بالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة العمرانية بالجيزة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم بأنها أثناء تواجدها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وفر هاربا، ونجحت في تصويره ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المشكو في حقه وتبين أنه أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.