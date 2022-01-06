شجاعة امرأة وتحرك أمني.. كواليس تحرش مسجل خطر بسيدة في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تحرش مسجل خطر بسيدة بالعمرانية.

إدارة المتابعة بمديرية أمن الجيزة رصدت تداول منشور عبر "فيسبوك" متضمنا تضرر سيدة من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص ونشرت صورته مصحوبة بمضمون الواقعة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بالجيزة من سيدة بأنها أثناء تواجدها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وفر هارباً، واضطلعت بتصويره ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المشكو في حقه وتبين أنه مسجل خطر مقيم بدائرة القسم. وتمكن الرائد هاني عجلان والنقيب فواز حسين معاوني مباحث العمرانية من ضبطه.

أمام العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، واحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.