الإطفاء تمنع امتداد حريق مخلفات إلى منازل كفر طهرمس.. والمعاينة: بفعل فاعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق في كمية مخلفات بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بمنطقة كفر طهرمس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي تنسيقًا مع قطاع الغرب.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق قبل امتداده إلى العقارات الملاصقة بشارع محمد عبد الفتاح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

بدورها، أبلغت قوات الحماية المدنية مأمور القسم لاتخاذ اللازم حيال المتسبب في الحريق، وتحرر المحضر اللازم.