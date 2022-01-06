انتخابات نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يعلن ترشحه على منصب النقيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، ترشحه على منصب نقيب المهندسين في الانتخابات النقابية القادمة التي ستجرى نهاية فبراير القادم.

وقال ضاحي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نقابة المهندسين ظهر اليوم الخميس 6 يناير: احتراما وتقديريا مني لرغبة أساتذتي وزملائي وأبنائي من شباب المهندسين قررت خوض الانتخابات القادمة على منصب نقيب المهندسين.

وأضاف ضاحي أنه تلقى خلال الشهور الأربعة الأخيرة والشهر الأخير على وجه الخصوص اتصالات عديدة من أساتذة ومن شيوخ للمهنة وزملاء من المهندسين وشباب المهندسين كلها تطالبه بخوض الانتخابات النقابية القادمة على منصب النقيب.

وتابع: زارني في النقابة ممثلين عن تجمعات هندسية عديدة منها تجمع المهندسين الحكوميين وتجمع شباب المهندسين وطالبوني بالترشح في الانتخابات القادمة، وكما وجدت رغبة ملحة من زملائي في هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى وقيادات الشعب الهندسية والنقابات الفرعية لاستكمال ما بدأناه من مشروعات نقابية، وتعويض العام ونصف الذي منعنا فيه كورونا من العمل وأمام كل هذا قررت الترشح لمنصب النقيب في الانتخابات القادمة.

وتابع هاني ضاحي: شرف لي أن أمثل جموع مهندسي مصر وشرف لي خدمة المهندسين.​