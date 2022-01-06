القوى العاملة: تحصيل 443.3 مليون جنيه مستحقات ومعاشات ضمان مصريين بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تحويل وتحصيل معاشات الضمان الاجتماعي.

وبحسب بيان اليوم، بلغت المستحقات 89 مليونا و217 ألفا و108 دولارات، أي ما يوازي 443 مليونا و349 ألفًا و230 جنيها مصريا تقريبا وذلك خلال 2021.

وكان الوزير، كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول، وقد تمثلت هذه المبلغ 60 ألفا و970 دولارا أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقريبا نتيجة حل الشكاوى فضلا عن 15 مليونا و901 ألف و164 دولارا أي ما يعادل 249 مليونا و12 ألفا و230 جنيها مصريا تقريبا قيمة تحويل معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية، بالإضافة إلى 12 مليونا و345 ألفا و944 دولارا، أي ما يعادل 193 مليونا و337 ألف جنيه مصري تقريبا تحصيل وتحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 10 آلاف و319 مواطنا مصريا غادروا الأردن نهائيا.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الوزير في هذا الخصوص من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إلى أن المكتب تمكن من حصد الكثير من الإنجازات خلال العام المنقضي تمثلت في 267 فرصة عمل تم التصديق عليها، كما بلغت فرص الاستقدام بعقد عمل جديد التي تم مراجعتها والتصديق عليها من الوزارة القوى العاملة 25 ألفا و351 فرصة عمل فضلا عن 44 فرصة عمل تم توفيرها من خلال المكتب.

وأوضح الملحق العمالي بعمان أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 98 شكوى عمالية مباشرة من العمال، تم تسوية 46 شكوى منها وديا، و52 تم إحالتها إلى المستشار القانوني والى وزارة العمل وتم حلها، فضلا عن 114 شكوى عمالية تنوعت ما بين مستحقات عمالية ومستحقات الضمان الاجتماعي أرسلت من الوزارة، وتم بحثها بالكامل فضلا عن القيام بنحو 193 زيارة ميدانية للجهات الحكومية المعنية والمنشآت وأصحاب الأعمال ولقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و14 ألفا و380 استشارة واستفسار ومساعدات وشكاوى عبر الهاتف تم حلها جميعا.

كما تم استعادة تحويل المعاشات الشهرية لـ 89 شهادة استحقاق رواتب تقاعدية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن مستحقيها المتواجدين داخل مصر، والاستعلام عن 175 مواطنا توفوا واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للورثة، فضلا عن استرداد جوازات سفر محتجزة لدى أصحاب العمل لـ 71 عاملا مصريا.

وأصدر المكتب 195 شهادة مستثمر لتسهيل الخروج من الأردن والعودة مع أسر المستثمرين، و844 شهادة طلاب لتسهيل الخروج من الأردن والعودة الأم وأبناءها الذين يعيشون في كنفها فضلا عن 374 موافقة على استخراج وتجديد تصاريح عمل للسيدات.

كما يقوم المكتب وبشكل مستمر بتوعية المواطنين العاملين في الأردن بضرورة الحرص على الالتزام بكافة تعليمات التباعد الجسدي واتخاذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يتم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم وضرورة استخراج تصريح عمل ساري المفعول.