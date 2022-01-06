شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس أعياد الميلاد وتحذر المسافرين من الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس إجازة نهاية الأسبوع وأعياد الميلاد المجيدة من اليوم الخميس 6 يناير إلى السبت 8 يناير 2022، حيث تشهد البلاد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن اليوم الخميس وغدا الجمعة، تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة قد تصل الى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى (القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد).

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر خلال الثلاثة أيام خفيف إلى معتدل يسمح بكافة الأنشطه البحرية وارتفاع الموج (1.5 : 1 متر).

ويكون الطقس مستقر خلال ساعات النهار والليل ويسمح بممارسة كافة الأنشطة، حيث يسود طقس مائل البرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء

ويشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 0 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 0 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 0 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 0 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.