شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 13 معلومة مهمة عن 3 أدوية لمحاربة كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل فاعلية الأدوية الجديدة التي ستصل مصر آخر يناير لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤكدا أنهم 3 أدوية الأول " باكسلوفيد" من انتاج فايزر والثاني "مولنوبيرافير" من إنتاج ميرك والثالث "إيفوشيلد".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لــ الخليج 365 إن دواء " باكسلوفيد" هو دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين الأول نوع مثبط لنشاط الفيروس والثاني نوع يحافظ على مستوى تزكيز الدواء المثبط للفيروس بالدم وتابع: الدواء عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم ويستخدم في الأيام الأولي من الإصابة بكورونا لافتا إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء الأمريكية والأوروبية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: أنهت مصر التعاقد مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن دواء "مولنوبيرافير" يؤخذ عن طريق الفم وحاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء الأمريكية والأوروبية وتابع: هناك 3 شركات وطنية انتهت من تصنيعه مشيرا إلى أن دواء "إيفوشيلد" عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ وطويل المفعول ويؤخذ عن طريق الحقن وتعاقدت مصر على توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص.