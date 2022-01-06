شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لرفع مهارات العاملين "بمشروعك" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، تنظيم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب "مشروعك" بالوزارة والمحافظات يستفيد منها 54 متدرباً، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتوفير فرص عمل في جميع المحافظات المصرية من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" أحد أذرع الوزارة الرئيسية والهامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.

وأكد شعراوى، أن مبادرة مشروعك تتواجد من خلال 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية لنشر فكر العمل الحر بين الشباب، وعدم انتظار العمل الحكومى، واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية، في تنفيذ "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن "مشروعك" ساهم في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، ومساهمته فى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات،وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة.

وفي ذات السياق، أشار اللواء محمود شعراوى إلى استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في تنظيم دوراته التدريبية للأسبوع الـ21 وتتضمن دورتين تدريبتين هما : اساسيات الحاسب الآلى والأوفيس ، ومنظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات و يستفيد منها 106 متدربين .

وعلى جانب آخر، احتفل مركزالتنمية المحلية بسقارة بتخريج131 متدرباً اجتازوا (5) دورات تدريبية وهي دورة مؤشرات قياس الآداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والآداء، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية، ودورة التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، واللغة الإنجليزية مستوى متوسط.