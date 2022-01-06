شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" ينعى الفنانة مها أبو عوف: تركت لنا رصيدا فنيا ثريا ومتنوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى الفنانة مها أبوعوف والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان صحفي، عن بالغ حزنها لفقدان مصر فنانة قديرة مثل مها أبوعوف التى كانت مخلصة لفنها، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الموسيقية والتلفزيونية والسينمائية المتميزة.

وقالت إن الفقيدة تركت لنا رصيدا فنيا ثريا ومتنوعا، وأن أعمالها الفنية ستظل علامة مضيئة في تاريخها الفنى.

وتقدمت مايا مرسي بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، داعية الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.