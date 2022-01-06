شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطريق التبادلى من "مصر إسكندرية" حتى محور الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة في إنشاء شبكات الطرق والمحاور والتي تهدف إلي تحقيق الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى مما يساهم في تغيير الوجه الحضاري وتيسير الحركة المرورية وحركة تنقل المواطنين وتشجيع الاستثمار.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم الخميس لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم وذلك بدء من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتي محور الضبعة لربط الحركة المرورية للقادم من طريق مصر أسكندرية الصحراوي متجهآ لمحور الضبعة .

وأشار محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تشمل علي أعمال توسعة الحارات المرورية بالشارع وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطي مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وانشاء بالوعات صرف امطار بالطريق وارصفة مشاه ببلاط الانترلوك وأعمدة أنارة حديثة وذلك للمساهمة في تيسير الحركة المرورية بذلك القطاع بالتزامن مع تنفيذ عددآ من مشروعات الرصف وشبكة المحاور المرورية الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة المختلفة .

وخلال الجولة أكد محافظ الجيزة على ضرورة الاستعانة باستشاري طرق لوضع الرؤية الهندسية التي تضمن إجراء تنسيق عام للشارع ، مشددآ علي الشركة المنفذة بضرورة أستخدام أفضل الخامات وفقا للاشتراطات المحددة لكي تتحمل عوامل الأستدامة ، بالإضافة إلي تكثيف ورديات العمل بما يضمن تحقيق معدلات انجاز اعلي خلال مراحل العمل والانتهاء من تنفيذ الاعمال طبقآ للجدول الزمني المحدد .

كما كلف المحافظ جهاز شبكات المعلومات بعمل المسحات اللازمة للتأكد من عدم وجود كابلات مرافق بالجزيرة الوسطي تعوق تنفيذ أعمال التطوير لاستغلالها في توسعة نهر الطريق .

كما وجه رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة بمدخل الطريق بالتزامن مع أعمال تطوير الشارع .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد و علي القط رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والأستاذ عزت الخرصة