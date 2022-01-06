الرئيس السيسى يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .

هذا نصها: "قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع اخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة.



واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر مسلمين وأقباط في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز، فمصر هي مهد للرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم، ومصدر التكاتف والتضامن بين ابنائه على مر التاريخ، فرسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هى ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وأن تماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته، فالوطن في حاجة إلى تضافر جهود جميع ابنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع المصريين .



أدعو الله تعالى أن يرعى مصر وأن يحفظ أهلها وأن ينعم عليهم بدوام الأمن والرقي والازدهار، ومع بدء العام الجديد اتمنى لجميع الأخوة الأقباط عام ملىء بالنجاح والتوفيق تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم ولمصرنا العزيزة ولكل ابنائها دوام الرفعة والتقدم والرخاء، مع أطيب تمنياتي وكل عام وانتم بخير".



كما بعث رئيس الجمهورية بتهنئة بالعيد إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم، معربا عن امنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح، وداعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.