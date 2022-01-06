شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث الأوسطى.. اعرف كيف يعاقب قانون المرور الجديد متجاوزى السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث ومن بينها عقوبة السرعات الجنونية التى تتطابق مع حادث الطريق الأوسطى الذى تسبب تريلا فى التصادم مع 10 سيارات آخرى وعاقب القانون المخالفين فيها طبقا للمواد التالية..

- السرعات الجنونية على الطرق:

ألزمت الشريحة الخامسة من قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب مخالفة صارخة السرعات الجنونية أعلى الطريق، يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

- استعمال أجهزة تكشف مكان الرادارات على الطرق:

توقع غرامة لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، وخصم 5 نقاط مرورية مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يتم الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.

ويذكر أن القانون الجديد لم يتم إقراره حتى الآن ويناقش داخل البرلمان، ووضع مجموعة من التدابير والإجراءات تطبق على سائقى النقل الثقيل، لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، منها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.

وكان شخص قد لقى مصرعه وأصيب 8 آخرين فى حادث تصادم 11 سيارة ملاكى ونقل وأجرة بنفق الدائرى الأوسطى أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وانتقلت سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما قامت سيارتا إطفاء بإخماد الحريق الناتج عن تصادم السيارات بالمكان.