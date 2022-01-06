شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حبس المتهمين فى واقعة ابتزاز الطالبة بسنت خالد فى الغربية 4أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، حبس "أ.ي " ، ع.ه"، المتهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد، 4أيام، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق، للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة .

وكانت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات قد قامت بالتحقيق مع المتهمين الرئيسيين في واقعة الفتاة بسنت، بعد تقدم والدها خالد شلبي ببلاغ يتهمهما بابتزاز ابنته وفبركة صور لها على غير الحقيقة ، وتقديمه لصور وخزينة ذاكرة بصور وفيديو قاما المتهمان بتداوله لابنته مما أثر على حالتها النفسية وجعلها تقدم على تناول حبة غلة سامة لانهاء حياتها بعد تعرضها لضغوط عصيبة عليها .

ونجحت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة، والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ،بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام في تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما "ابراهيم. ا" و "عبدالحميد. ش" ، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع فتاة ، في العقد الثاني إثر تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال "حبة الغلة السامة"، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالي القرية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وتابع الرئيس قائلًا: "أغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا، وأن يعيده عليكم بكل الخير، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير".

القبض على المدرس المتهم بالتنمر على بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المدرس المتهم بالتنمر على بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات، بعد تحديد هويته، حيث يعمل مدرس كيمياء ومتفرغ للدروس الخصوصية منذ سنوات بعد تقديمه استقالته.

حيث ذكرت شقيقة الضحية أنه تنمر عليها أمام زميلاتها وقال لها بقيتي تريند رقم واحد أكتر من بتاع شيماء ثم بعد ذلك عادت لمنزلها وتناولت الحبه القاتله وتوفيت

من ناحيه اخرى قررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، حبس "ابراهيم. ا" و "عبدالحميد. ش"، المتهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد، 4أيام، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق، للمتهمين واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة .

قناة نيجيرية تسط الضوء على منتدى شباب العالم.. وتؤكد: سنقدم تغطية شاملة من شرم الشيخ

أيام قليلة تفصلنا عن منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة والمقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجارى، وسط اهتمام إعلامي عالمي بهذا الحدث الذي تحول إلى منصة رائدة لكل شباب العالم.

وسلطت قناة "نيوز سنترال تي في" النيجيرية الضوء على عودة المنتدى بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بعد توقف بسبب كورونا، مشيرة إلى أن إدارة المنتدى أعلنت عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وقالت القناة إنها ستقدم تغطية شاملة لوقائع وفعاليات المنتدي ، لما يمثله هذا الحدث من أهمية بالغة للشباب بجميع دول العالم لاسيما في أفريقيا.

وقبل انطلاق المنتدى، تعقد عدد من الورش التحضيرية التي تستمر على مدار يومين لمناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

التعليم توجه المدارس بوقف البرامج التدريبية خلال امتحانات المدارس الفنية

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الثانوية الفنية وقف إقامة أي برامج تدريبية أو فعاليات تقتضي حضور الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أثناء فترة امتحانات النقل العملية والنظرية المقرر انطلاقها يناير الجارى، وحتى نهاية الامتحانات، على أن يتم استئناف هذه التدريبات بعد الانتهاء من أعمال الامتحانات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحقيق طفرة فى إصلاح وتطوير مناهج التعليم الفنى، وأن الوزارة تسعى للانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024، موضحة أن الوزارة بدأت منذ عام 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وبنية تحتية متطورة، لإحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني من خلال تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.

وأوضحت الوزارة أن تطوير المناهج يتم عن طريق إجراء مناقشات مكثفة مع أصحاب الأعمال حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل.

التليفزيون المصرى ينقل قداس عيد الميلاد حصريا من العاصمة الإدارية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد، اليوم الخميس فى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وسط تواجد عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يكون تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام على التليفزيون المصرى فقط نظرا لظروف تفشى فيروس كورونا.

وجاء فى بيان الكنيسة الأرثوذكسية أنها تهنئ الجميع بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع التمنيات بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه فى ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودًا عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامى عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأى من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية أنه يمكن للقنوات الراغبة فى بث القداس على شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصرى.

منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع 93 ألف شكوى خلال ديسمبر الماضى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة تلقت ورصدت 93 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2021، وأنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 91 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه 68 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 23 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص ألفى شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف أنه تم التفاعل مع 58% من الشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 42% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة ووسائل تلقى وتسجيل ورصد الشكاوى الأخرى.

وتابع مدير المنظومة: كان نصيب الوزارات 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وقد حققت وزارات؛ الأوقاف، النقل، التموين، الصحة والسكان، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخارجية، والبيئة؛ نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها كماً ونوعاً.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.