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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.

‏‎- الجوافة 9 جنيهات.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

‏‎- البسلة 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات .

‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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