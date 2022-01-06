شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها. ‏‎- الجوافة 9 جنيهات. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. ‏‎- البسلة 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات . ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‏