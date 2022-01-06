نقيب الأشراف مهنئا الأقباط بأعياد الميلاد: مناسبة تؤكد وحدة النسيج الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط من الطوائف "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" في مصر والعالم، بأعياد الميلاد.

وقال نقيب الأشراف، إن أعياد الإخوة الأقباط مناسبة يحتفل بها المصريون للتأكيد على وحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، وتُقوي روح المودة والترابط والتآلف.

ولفت السيد محمود الشريف إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيش نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني، مشددا على أن الأُخُوة بين المسلمين والأقباط، ستظل الرباط المتين الذي يشتّد به الوطن ويَقْوَى به على البناء والتنمية ومواجهة التحديات.

ودعا السيد محمود الشريف، جموع المصريين إلى استغلال تلك المناسبات لتوحيد الصف، وإظهار المودة والمحبة، والتأكيد على أن الوطن لجميع أبنائه.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء، ويرد كيد أعداء الوطن في نحورهم.