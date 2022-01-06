أدوية كورونا الجديدة.. "علمية كورونا" تكشف موعد وصولها مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه سيتم إضافة الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها وزارة الصحة لبروتوكول العلاج فور وصولها إلى مصر.

وتعاقدت الجهات الصحية في مصر، لشراء وإنتاج 3 أدوية واعدة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة المقبلة، بعدما حققت نتائج إيجابية مؤخرًا.

وبناءً على تلك النتائج، كشفت اللجنة العلمية عن تعديل البروتوكول العلاجي، ليضم الأدوية الجديدة، من بينها دواء "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة "فايزر"، ودواء "مولونوبرفير"، الذي طورته شركة "ميرك" وسيتم إنتاجه محلياً، فضلًا عن تعاقد هيئة الشراء الموحد لشراء عقار شركة استرازينيكا "إيفوشيلد".

وأشار في تصريحات لمصراوي، إلى أنه من المنتظر وصول الأدوية الجديدة أواخر يناير الجاري.

وأوضح أن عقاري "باكسلوفيد" و"مولونوبرفير" أدوية فموية تؤخذ في أول 5 أيام من الإصابة بكورونا للحد من المرض، وعدم تدهور الحالات، مما يُقلل من دخول المستشفيات.

كانت وزارة الصحة نشرت تفاصيل 3 أدوية جديدة مضادة لفيروس كورونا تعاقدت مصر للحصول على جرعات منها.

الدواء الأول هو "باكسلوفيد"، من إنتاج شركة فايزر الأمريكية، هو دواء مضاد للفيروسات يتكون من نوعين، الأول يثبط نشاط الفيروس، والثاني يحافظ على مستوى تركيز الدواء المثبط للفيروس بالدم.

وقالت الوزارة إن العقار عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم ويستخدم في الأيام الـ5 الأولى من الإصابة، كما حصل على موافقة الاستخدام الطاريء من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية.

وأنهت مصر التعاقد مع شركة فايزر للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية خلال الأسابيع القادمة.

أما العقار الثاني فهو "مولنوبيرافير"، من إنتاج شركة ميرك، ويؤخذ عن طرق الفم وحصل على موافقة الاستخدام الطاريء من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، وسيتم تصنيعه في 3 شركات وطنية.

والعقار الثالث "ايفوشيلد"، من إنتاج شركة أسترازينيكا، وهو عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ.

والعقار طويل المفعول ويؤخذ عن طريق الحقن، وتعاقدت مصر على توريد جرعات تكفى لعلاج 50 ألف شخص.

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تعاقدت عليها مصر.. تفاصيل 3 أدوية واعدة لعلاج مصابي كورونا