علي جمعة: ترجمة خواطر الشعراوي للإنجليزية استغرقت 17 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه تمت ترجمة ٢٧ مجلد من خواطر الشيخ الشعراوي إلى اللغة الإنجليزية واستغرق ذلك سبع سنوات، وتمت مراجعتها في عشر سنوات

وأضاف خلال حفل إطلاق ترجمة خواطر الشيخ الشعراوي إلى اللغة الإنجليزية، أن الشيخ كان زايد يلقب بحكيم العرب، أنار الله بصيرته ونوّر طريقه وجعله يعرف كيفية التعامل لعمارة الدنيا فأنشأ دولة وقادها حتى أصبحت في قمة الدول.

وحضر الاحتفالية، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ سامي محمد متولي الشعراوي، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.​