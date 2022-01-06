اتحاد المصريين بالسعودية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

هنأ عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن فخر كل مصري في الخارج بحالة التلاحم بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط وفق أسس يبنيها ويرسخ لها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة.

وقال "حنفي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن عيد الميلاد المجيد، فرصة للتذكير بالدور الوطني العظيم للبابا تواضروس الوطني وأقباط مصر في ثورة 30 يونيو وما تلاها من استحقاقات دستورية وانتخابات، والتي شهدت إقبالا من قبلهم لإنجاز وإنجاح تلك الاستحقاقات، مضيفًا أنه كان لهذه المواقف أبلغ الأثر في نجاحها.

وأشاد بمواقف البابا تواضروس الوطنية، مؤكدًا أنه قطع الطريق أمام المزايدين خارج مصر بشأن وضع الإخوة الأقباط عقب أحداث رابعة والنهضة، عندما قال قولته الشهيرة والتي أصبحت مثالا يحتذى به إن (وطنا بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن)، وأيضًا عندما قال قداسته (لو هدموا الكنائس هنصلي في المساجد ولو هدموا المساجد هنصلي مع الأخوة المسلمين في الشوارع)".

وأعرب "حنفي"، عن تمنياته بأن يديم الله على الشعب المصري المحبة بين جميع أبنائه، معربًا كذلك عن تمنياته بأن يمتع الله البابا تواضروس بموفور الصحة والعافية.

وأشاد نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، بالروابط الوثيقة التي تربط أبناء الشعب المصري، التي ستبقى أبد الدهر صمام أمان ضد كل من يحاول بأمن وسلامة وطننا الغالي وركيزة أساسية لاستقرار ورخاء وطننا تحت راية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مختتما التهنئة: "دامت وحدتنا صمام أمان لنا".​