ضبط موظف بمحليات الغربية لاتهامه بإهدار 6 ملايين جنيه من المال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وتمكين أشخاص من التعدي على الأراضي الزراعية والإضرار بالمال العام.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من البناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، وعدم قيامه بإصدار قرار إزالة بذلك وعدم تحرير محاضر بعدم تنفيذ تلك القرارات لإقامة الدعاوي ضدهما، مما مكنهما من البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتي بلغت (6 ملايين جنيه) فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانوني، ويأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.