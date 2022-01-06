وزيرا التنمية المحلية والبيئة يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - سامية سيد - هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وقال شعراوي في نص البرقية التي بعثها إلي البابا تواضروس: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم وجموع الشعب المصري بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والإستقرار .

كما هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأخوة المسيحيين العاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية والقطاعات التابعة لها ، وجميع العاملين بدواوين عموم المحافظات والإدارة المحلية وذلك بمناسبة حلول " عيد الميلاد المجيد".

من جانبها، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد مؤكدة ان الشعب المصرى نسيج واحد، يجمعهم وطن وآمال واحدة فى بناء مصر المستقبل على مر العصور، متمنية من الله ان يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وقد تناول اللقاء أهمية دمج الابعاد البيئية فى حياة المواطن للمشاركة فى الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية خاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية التى يشهدها العالم وهو ما يحتاج الى تضافر الجميع يدأ واحدة لحمايتها هو ما تعمل الوزارة على تحقيقة وخاصة مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 متمنيه دعم قداسة البابا لجهود الوزارة فى ذلك الشأن .

وتقدم البابا تواضروس الثاني بالشكر لوزيرة البيئة على حضورها لمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لمصر بالتوفيق في مؤتمر تغير المناخ القادم آخر العام ، مؤكداً على دعمه لحماية البيئة ، قد تطرق اللقاء لتوثيق التعاون بين الوزارة والكنيسة فيما يخص حملات رفع الوعى البيئى والتدريب لحماية البيئة استكمالا لدور الكنيسة فى هذا الشأن.