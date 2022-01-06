شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تخريج 69 متدربة و43 عقد عمل بمرتبات تصل لـ5500 جنيه بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفل تخريج 69 من المتدربين ممن أنهوا تدريبهم بمركز التدريب المهني بمدينة شبين الكوم، ومركز التدريب المهني بمدينة بركة السبع علي مهنة التفصيل والخياطة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة” لتحسين مستوى حياة المواطنين لاسيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقها وزير القوي العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصرى.

وقام علي حامد الزقم مدير المديرية بتسليم شهادات اتمام التدريب بنجاح على المتدربين، وأبدى ممثلو الشركات إعجابهم بالمستوى الذي وصل إليه المتدربون ، والأجهزة والمعدات والوسائل التى تعتمدها وزارة القوى العاملة في التدريب ، ودور الوزارة في توفير متطلبات واحتياجات سوق العمل وتأهيل راغبي العمل تأهيلا يتيح لهم الحصول على فرص عمل مناسبة والمنافسة في سوق العمل، فضلا عن استعدادهم لاستيعاب كافة الأعداد الراغبة في العمل وتوفير كافة المزايا والتسهيلات.

وقال مدير المديرية : إن ممثلى الشركات قاموا بعرض فرص العمل المتاحة لديهم والمزايا المتوفرة، وتم تحرير عقود عمل لـ 43 متدربة للعمل بالشركات الموجودة برواتب تبدأ من 2500 إلي 5500 جنيه حسب الخبرة والكفاءة ، فضلا عن توفير مواصلات ذهابا وايابا ، وحضانة لأطفال العاملات علي حساب الشركة.

حضر الحفل إبراهيم مشحوت مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، وحسن حماد مدير منطقة عمل شبين الكوم، ومصطفي كحلي مدير التدريب المهني بالمديرية،وعلا الباز مدير التشغيل الداخلي بالمديرية ومدير مركز التدريب المهني بشبين الكوم.