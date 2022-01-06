شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 443.3 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تحويل وتحصيل معاشات الضمان الاجتماعي بلغت 89 مليونا و 217 ألفا و108 دولارات، أي ما يوازي 443 مليونا و349 ألفًا و230 جنيها مصريا تقريبا، وذلك خلال 2021.

وكلف وزير القوى العاملة المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول، وقد تمثلت هذه المبلغ 60 ألفا و970 دولار أي ما يعادل 1 مليون جنيه مصري تقريبا نتيجة حل الشكاوى ، فضلا عن 15 مليونا و901 ألف و164 دولارا، أي ما يعادل 249 مليونا و12 ألفا و230 جنيها مصريا تقريبا قيمة تحويل معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية، بالإضافة إلي 12 مليونا و345 ألفا و944 دولارا، أي ما يعادل 193 مليونا و337 ألف جنيه مصري تقريبا تحصيل وتحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 10 آلاف و319 مواطن مصري غادروا الأردن نهائيا .

وأشار التقرير الذي تلقاها الوزير في هذا الخصوص من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إلي المكتب تمكن من حصد الكثير من الانجازات خلال العام المنصرم تمثلت في 267 فرصة عمل تم التصديق عليها ، كما بلغت فرص الاستقدام بعقد عمل جديد التي تم مراجعتها والتصديق عليها من الوزارة القوى العاملة 25 ألفاً و351 فرصة عمل، فضلا عن 44 فرص عمل تم توفيرها من خلال المكتب .

وأوضح الملحق العمالي بعمان أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 98 شكوى عمالية مباشرة من العمال، تم تسوية 46 شكوى منها وديا، و52 تم إحالتها إلى المستشار القانوني والى وزارة العمل وتم حلها، فضلا عن 114 شكوى عمالية تنوعت ما بين مستحقات عمالية ومستحقات الضمان الاجتماعي أرسلت من الوزارة ، وتم بحثها بالكامل ، فضلا عن القيام بنحو 193 زيارة ميدانية للجهات الحكومية المعنية، والمنشآت وأصحاب الأعمال، ولقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، و14 ألفا و380 استشارة واستفسار ومساعدات وشكاوى عبر الهاتف تم حلها جميعا.

كما تم استعادة تحويل المعاشات الشهرية لـ 89 شهادة استحقاق رواتب تقاعدية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي عن مستحقيها المتواجدين داخل مصر ، والاستعلام عن 175 مواطن متوفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي الورثة ، فضلا عن استرداد جوازات سفر محتجزة لدى أصحاب العمل لـ 71 عامل مصري.

وقام المكتب بإصدار 195 شهادة مستثمر لتسهيل الخروج من الأردن والعودة مع أسر المستثمرين، و 844 شهادة طلاب لتسهيل الخروج من الأردن والعودة الأم وأبناءها الذين يعيشون في كنفها فضلا عن 374 موافقة على استخراج وتجديد تصاريح عمل للسيدات .

كما يقوم المكتب وبشكل مستمر بتوعية المواطنين العاملين في الأردن بضرورة الحرص على الالتزام بكافة تعليمات التباعد الجسدي واخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا ، كما يتم توعيتهم بكافة الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم وضرورة استخراج تصريح عمل ساري المفعول .