شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعداد الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن احتفال كنائس مصر بعيد الميلاد المجيد، حيث تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، فيما تحتفل الإيبارشيات المختلفة بمحافظات مصر. وخلال السطور التالية ننشر أبرز استعدادات الكنائس والإيبارشيات المختلفة: عدد الحضور فى الكاتدرائية لن يصل إلى 25% من العدد الكلى للكنيسة ترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين فرق الكشافة تتولى الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية تعميم الإجراءات على جميع الكنائس والإيبارشيات حجز مسبق للحضور عبر أماكن محددة من خلال مكاتب تابعة للكنيسة الكنيسة اعتذرت عن استقبال المهنئين بالعيد بعد القداس