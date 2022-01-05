شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مبادرة "أصلها مصري" تدعم العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "أصلها مصر" من المبادرات الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بالجمهورية، مردفه: "هناك 3 ملايين عامل في مجال تصفيف الشعر أو الكوافير، أكثر من نصفهم من الذكور، ونحن ندعم هؤلاء العمال بقوة من خلال تدريبهم بشكل جيد على المهنة، بجانب إدخالهم منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية".

أضافت ميرفت صابرين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم الدورات التدريبية للعمال بشكل مجاني لغير القادرين تماما، مردفه: "يمكن لأي شخص أن يتقدم للوزارة أو من خلال رابطة أصحاب العاملين في مجال التصفيف، ويلتحق بالبرنامج التدريبي على الفور".

وتابعت: "وزارة التضامن من خلال الباحثين، تقيم أوضاع المتقدمين، وتبحث حالاتهم سواء كانوا قادرين أو غير ذلك قبل بدء الدورات التدريبية، ومنحهم أدوات العمل"، مبينه أن قرض ناصر الاجتماعي يوفر قروضا ميسره للعاملين في هذا لافتتاح محلات والعمل بها.

وأشارت إلى أهمية الدورات التدريبية للعمال في مجال التصفيف والكوافير، قائلة: "الدورات تمكنهم من ممارسة أعمالهم بجودة عالية بحيث تضمن احترافهم للمهنة، والقروض التي نقدمها تبدأ من خمسة آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، أما بنك ناصر فيقدم قروضا مفتوحة وبفوائد ميسرة، وسيكون هناك تغطية تأمينية وصحية لكل المتقدمين".