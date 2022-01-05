شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الصحة": متحور أوميكرون سيكون السائد فى مصر والعالم بنهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه من المتوقع مع نهاية شهر يناير أن يكون متحور "أوميكرون" هو السائد في مصر والعالم، لافتاً إلى أن هناك دراسة حديثة ببريطانيا أكدت أن نسب دخول المستشفيات جراء الإصابة به تراجعت بنسب بلغت 20%، ومن دخل المستشفى ممن أصاب بالمتحور الجديد لا يمكث بالمستشفي، كما كان الحال في المتحورات الأخرى، وتابع: "أكدت أن اللقاحات مازالت فعالة ضده".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن متحور "أوميكرون"، سريع الانتشار، ولكن حدته وأعراضه أقل كما أن نسب دخول المستشفيات قليلة أيضاً، مشدداً على أهمية تلقى اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، وتابع: "احتفلوا في أمان".

وأشار "عبد الغفار"، إلى أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعاقدت وزارة الصحة، على 20 ألف جرعة من الدواء الجديد لكورونا، كما تعاقدنا على على دواء آخر بعدد 50 ألف جرعة لعدد 50 ألف مصاب بكورونا.

وأكد أن الطالب لا يستطيع دخول الجامعة إلا بعد حصوله على اللقاح، وتابع: "الطالب الجامعى لن يسمح له بأداء الإمتحانات إلا بعد تلقى اللقاح"، لافتاً إلى أن أكثر من 250 ألف شخص تلقوا الجرعة التعزيزية، و35 مليون حصلوا على الجرعة الأولى، و22 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتعليقاً على حادث الطريق الدائرى الأوسطى، قال "عبد الغفار"، إن هناك 9 إصابات وحالة وفاة واحدة، موضحاً أن الإصابات فوق المتوسطة ولا يوجد حالات خطيرة، وتابع:" الإصابات كسور في الساقين والحوض وكدمات متفرقة في الجسد".