شبورة كثيفة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 6 يناير 2022 إلى الثلاثاء 11 يناير 2022، حيث يكون الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الخميس:

شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شوائب عالقة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة:

شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

السبت:

شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

من الأحد إلى الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وغرب البلاد على فترات متقطعة.

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