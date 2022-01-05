رئيس النيابة الإدارية يترأس وفدًا لتهنئة البابا تواضروس الثاني بـ"عيد الميلاد المجيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

زار المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، وبصحبته المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الْأعلى للنيابة الإدارية ووفد رفيع المستوى من مستشاري النيابة الإدارية، بزيارة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وصرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن المستشار "أبوزيد" تقدَّم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوات والأخوة الأقباط السيدات والسادة الزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية.

كما تقدم بالتهنئة للسيدات والسادة الكرام الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ.