2 فبراير.. الحكم في دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، اليوم الأربعاء، الحُكم في دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة "ام بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني لجلسة 2 فبراير المقبل.

وقال المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، دفاع المدعية إن التأجيل لإدخال كاتب البرنامج الحالي عبدالله غلوش وشركة الإنتاج ماس كوم في الدعوى.

وذكرت المدعية في دعواها أنها قدمت فكرة برنامج للفنان رامز جلال وسجلتها في الشهر العقاري ثم تجاهلها مدير أعمال رامز لاحقا وفوجئت بتصوير البرنامج باسم كاتب آخر وهو عبدالله غلوش.

وتعد تلك الدعوى الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج "رامز الرمضاني".