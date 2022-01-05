شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تطبيق ترجمة خواطر الشيخ الشعراوى للغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور سامى محمد متولى الشعراوى بالشكر إلى القائمين على ترجمة خواطر الشيخ الشعراوى للغة الإنجليزية، كما وجه الشكر لأبناء الشيخ زايد، ومؤسسة الشيخة عفراء بنت زايد القائمة على المشروع. جاء ذلك خلال تدشين تطبيق ترجمة خواطر الشعراوى إلى اللغة الإنجليزية.

من جانبه قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "كان الشيخ زايد يلقب بحكيم العرب، أنار الله بصيرته ونور طريقه وجعله يعرف كيف يتعامل لعمارة الدنيا، فأنشأ دولة وقادها حتى أصبحت فى قمة الدول، وكان محبا لمصر".

وقال الدكتور عبد الحميد نجيب عبد الحى، مستشار مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية، إن مشروع ترجمة خواطر الشيخ الشعراوى للغة الإنجليزية إهداء من الشيخة عفراء بنت زايد آل نهيان، لروح والدها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ أحمد بن زايد شقيقها". كما ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، قصيدة من تأليفه عن الشيخ الشعراوى.