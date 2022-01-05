شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار 27 صنفا من السلع الغذائية فى بطاقات التموين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية 27 صنفا من السلع الغذائية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية ،حيث تصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيه شهريا. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن قائمة السلع ببطاقات التموين وأسعارها في نقاط محددة .

أسعار 27 سنفا من السلع الغذائية فى بطاقة التموين سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 جنيهات أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيهات عدس مجروش 500 جرام 11 جنيها فول معبأ 500 جرام بـ7.5 جنيه

أسعار السلع الغذائية على بطاقة التموين مسلى صناعى 800 جرام 24 جنيها شاى نعام 40 جراما 3 جنيهات صلصة 300 جرام 4.75 جنيه جبنة 250 جراما بـ 5.90 جنيه

أسعار السلع الغذائية فى بطاقات التموين جبنة 500 جرام 10.90 جنيه مسحوق اتوماتيك 1 كيلو 17.5 جنيه مسحوق عادى يدوى 800 جرام 10.5 جنيه صابون غسيل 125 جراما 2.25 جنيه صابون تواليت 125 جراما بـ5.5 جنيه لبن جاف 125 جراما بـ17 جنيها خل 5% 900 ملى بـ4.25 جنيه زيت خليط 1 لتر بـ 25 جنيها زيت خليط 8 جرامات بـ20 جنيها مكرونة 1 كيلو بـ9 جنيهات مكرونة 500 جرام بـ4.5 جنيه دقيق ورقى 1 كيلو جرام بـ7.5 جنيه دقيق "كيس بلاستيك" 1 كيلو جرام 7.5 جنيه كيس ملح طعام 300 جرام بـ1 جنيه

أسعار سلع غذائية فى بطاقات التموين بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بـ2 جنيه كيس سائل غسيل أوانى 80 جراما بـ2 جنيه بسكويت سادة بـ 1 جنيه بسكويت أنواع 3 جنيهات بسكويت آخر بـ 3 جنيهات