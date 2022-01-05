شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم: نجهز مفاجآت وعرض تقنيات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أن أكثر من فنان من أبناء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيشاركون بعروض، إضافة إلى شباب من حول العالم سيقدمون كذلك العديد من العروض المختلفة، مضيفة: "في مفاجآت حلوة وتقنيات مختلفة سيجرى عرضها".

وقالت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، إن المنتدى توقف سنة كاملة بسبب جائحة كورونا ولكن مصر على أتم الاستعداد لاستقبال النسخة الرابعة، والتي ستناقش العالم ما بعد الجائحة عبر 3 محاور على رأسها مجال الطاقة، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة وأمثلة أخرى من حول العالم، وكذلك نظم الرعاية الصحية والتكنولوجيا وريادة الأعمال ورؤى الشباب.

وأوضحت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أن وفودًا من دول مختلفة ومؤسسات ورؤساء دول وصناع قرار سيحضرون المنتدى، حيث بدأ العد التنازلي وجاري تجهيز القاعات وورش العمل وسيجرى استقبال الوفود في شرم الشيخ خلال أيام.