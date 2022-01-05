شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

”الخليج 365” ينشر إنفوجراف عن منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة في نقاط محددة.