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شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.
”الخليج 365” ينشر إنفوجراف عن منح قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة في نقاط محددة.
المنحة: تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة
لا تستحق إلا مرة واحدة.
لا تصرف فى حالات انتهاء حالة العجز إلا بقرار لجنة طبية.
تسقط إذا لم يتم التقدم لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.
شروط الاستحقاق:أن يكون مستحقا في المعاش
عدم صرفها من قبل
ألا يكون السبب هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر