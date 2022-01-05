شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: أطلقنا 3 آلاف قافلة مساعدات استفاد منها 12 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه بجانب المشروعات الخاصة بالبنية التحتية التي يجرى العمل عليها في محافظات الصعيد، كان من المهم العمل على برامج الحماية الاجتماعية في الصعيد وباقي محافظات الجمهورية، وتكثيف التواجد في القرى والنجوع للتواصل المباشر مع المواطنين في تلك المناطق.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "خلال عام 2021 أطلقنا 3000 قافلة مساعدات، وكان هناك حوالي 12 مليون مستفيد، سواء في المواد الغذائية أو الأغطية أو فرش المنازل، بالإضافة إلى تخصيص حساب للمصريين في الداخل والخارج لعلاج فيروس كورونا وعملنا منذ 2020 وحتى 2021 وفرنا 11 مليون جرعة لقاح بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال: "هناك 660 منزل بصدد البدء في ترميمهم حتى تكون ملاذاً آمنا لساكنيها، وهي المرحلة الثانية من البروتوكول الخاص برفع كفاءة المنازل بالقرى، ونحن أنجزنا 470 منزلا كمرحلة أولى، بالإضافة إلى رصد 300 مليون جنيه لفرش الوحدات بديلة العشوائيات، ونحن نشارك مع كل جهات الدولة في تجهيز تلك المنازل لساكنيها".

وتابع: "كل جنيه يدخل صندوق تحيا مصر، ينقذ حياة مريض ويوفر سكنا آمنا، ونتمكن من خلال دعم أسر في فترات صعبة، وهو الدور الحقيقي المنوط به صندوق تحيا مصر، ونحن نعمل في كافة المجالات حتى في دعم التعليم والتدريب".