شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن نجاح إصلاح عيب خلقى من خلال منظار الأنف لأول مرة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء أول عملية من نوعها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، لإصلاح عيب خلقي وانسداد كامل بفتحه الأنف الخلفية لأحد منتفعي المنظومة الجديدة بالمحافظة، وذلك بمستشفى السلام التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إجراء الجراحة للمنتفع البالغ من العمر 22 عام، بإستخدام منظار الأنف المتقدم، وذلك على يد الفريق الطبي المتميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي السلام ، والذي قام بتشخيص الحالة بعد معاناة المريض منذ الولادة بدون تشخيص حالته، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية للمريض بعد الجراحة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى السلام بورسعيد يؤدى خدماته بأعلى جودة صحية لكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى المترددين على الاستقبال والحوادث، مشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى من أطباء وفرق تمريضية باعتبار مستشفى السلام بورسعيد هي المستشفى الأم والأقدم بمحافظة بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، أنه بعد انتهاء أعمال التطوير بالجناح البحري، سيتم إضافة مبنى مكون من 7 أدوار من المقرر أن يضيف للمستشفى 80 سريرًا جديدًا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازًا حديثًا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلًا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق، مؤكدًا أن تقديم حزم طبية جديدة وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة هو معيار التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية.