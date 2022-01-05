بالصور.. محلب وعماد متعب وشخصيات عامة في عزاء إبراهيم حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب:

حرص المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، على حضور عزاء الإعلامي الراحل إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بمسجد المشير بالتجمع الخامس، مساء اليوم الأربعاء.

كما حضر العزاء، بعض المسؤولين ولاعبي كرة القدم السابقين، والشخصيات العامة.

وكان من بين الحضور: عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، ومحمد فضل لاعب النادي الأهلي الأسبق، ومحمد هاني لاعب الأهلي.

وتتلقى أسرة الراحل العزاء ومن بينهم الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، وإلى جواره الإعلامي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ وسكرتير عام نقابة الصحفيين.