بركة دماء داخل كمبوند.. العشيق مزق الأجنبية بـ ٦ طعنات بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي تفاصيل مقتل سيدة أجنبية على يد عامل تربطهما علاقة غير شرعية بالشيخ زايد.

الفحص الطبي وتشريح الجثة أثبت تلقي المجني عليها ٦ طعنات متفرفة ما بين البطن والصدر والرقبة دون وجود آثار ذبح.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ممزقة داخل أحد المنتجعات السكنية بالشيخ زايد.

معاينة العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر توصلت إلى مقتل فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بها طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش الشيخ زايد ورصد حركة الدخول والخروج بالكمبوند والمترددين على مسرح الجريمة توصلت إلى أن المتهم عامل تربطه علاقة غير شرعية بالضحية وأنه ارتكب جريمته بدافع السرقة.

أمكن تحديد محل إقامته وضبطه بمأمورية أعدها الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد.

أقر المتهم بجريمته وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.