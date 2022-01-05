علاقة في الظل وعامل خائن.. حل لغز مقتل أجنبية داخل كمبوند بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق ملابسات مقتل أجنبية داخل منزلها بالشيخ زايد، وتبين أن عاملا وراء ارتكاب الجريمة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ممزقة داخل أحد المنتجعات السكنية بالشيخ زايد.

معاينة العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر توصلت إلى مقتل فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بها طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش الشيخ زايد ورصد حركة الدخول والخروج بالكمبوند والمترددين على مسرح الجريمة توصلت إلى أن المتهم عامل تربطه علاقة غير شرعية بالضحية وأنه ارتكب جريمته بدافع السرقة.

أمكن تحديد محل إقامته وضبطه بمأمورية أعدها الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد ومعاونه النقيب عمرو شقوير.

أقر المتهم بجريمته وأرشد عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.