"طردوه من الشغل".. كشف ملابسات فيديو التنمر بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً "تعرض أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر.

وكان مقطع فيديو تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن شكوى أحد الأشخاص "من ذوي الاحتياجات الخاصة" مفادها بأنه كان يعمل بإحدى شركات الأمن والحراسة والكائنة بمنطقة المقطم وقيام أحد زملائه بالعمل بالتنمر عليه والتسبب في طرده من العمل.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر المنقضي، وإبان عمل الشاكي موظف أمن بأحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الخامس وأثناء فترة الراحة تأخر على زميله في استلام الوردية ولدى معاتبة زميله له حدثت مشادة كلامية بينهما تدخل فيها مُشرف الأمن بالمركز التجاري وترك على أثرها الشاكي العمل بالشركة وقام بتحرير محضر يتهم فيه مشرف الأمن وفرد أمن أخر بطرده من العمل فقط دون التطرق لواقعة التنمر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.