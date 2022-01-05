المرور ترفع آثار حادث الدائري الأوسطي وعودة الحركة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم رفع اثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها تحت اشراف الادارة العامة للمرور.

وأهابت الادارة العامة للمرور، في بيان لها، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ووقع حادث مروري، اليوم الأربعاء، بالطريق الدائري الأوسطي القادم من التجمع اتجاه الفيوم، بالقرب من نفق الأوتوستراد، مما أدي إلى تصادم عدد من السيارات.

واشتعلت النيران في عدد من السيارات، وسط محاولة لإنقاذ المواطنين داخل السيارات بموقع الحادث.

وأوضح مصدر أمني في تصريحات لمصراوي، أن الحادث أسفر عن اصطدام 8 سيارات ملاكي و2 نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم نقلهم 7 مصابين لمستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، وحالتهم بين متوسطة إلى خطيرة.

كما تحفظت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، على سائق التريلا المتسبب في حادث الدائري الأوسطي، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 أخرين.