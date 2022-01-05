شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على مشروع قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف لرعاية الأشخاص ذوى الهمم.

وعقدت اللجنة اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من كلاً من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى بداية الاجتماع هنأ عبد القصبي جموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا إن ميلاد الأنبياء رحمة للإنسانية.

جدير بالذكر أن الاجتماع كان بحضور ممثلى وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.