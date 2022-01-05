شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رفع آثار حادث تصادم 11 سيارة على الطريق الدائرى الأوسطى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة وقيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية موقع حادث الدائري الأوسطي وتقديم المساعدات الطارئة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، فيما تم نقل مصاب آخر إلى مستشفى خاص.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن غرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقت بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم لعدد 11 سيارة بنفق الطريق الأوسطى تقاطع محور الأوتوستراد بدائرة قسم 15 مايو، وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث والدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران التي قد اشتعلت بعدد من السيارات بموضع الحادث .

وتتم المعاينة لموقع الحادث للوقوف على أسبابه، كما تم الدفع بـ 6 لوادر و3 قلابات لرفع اثار الحادث من الطريق وفتحه أمام الحركة المرورية بعد غلقه لرفع حطام السيارات بالكامل بمتابعة كاملة من الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي حلوان والاحياء المحيطة بموقع الحادث كما تم تحرير محضر بالواقعة كما كلفت النيابة العامة الاجهزة الامنية باعداد تحرياتها في الواقعة على ان يتم الاستماع الى اقوال المصابين في الحادث .

ومن ناحية اخرى اعلنت وزارة الصحة و السكان في بيان رسمي ان جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء كما لفتت الى جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة بمحيط الحادث وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية بها فضلا عن توافر اكياس الدم والبلازما لتقديم الرعاية الصحية للمصابين.